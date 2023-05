La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares tras los incidente ocurridos alrededor del Parque San Rafael, donde los vecinos fueron sitiados por Policías Estatales y Metropolitanos para que se pudieran realizar las obras del colector pluvial.

La defensoría afirmó que ha tenido presencia en el parque, a pesar que los habitantes acusaron que no se habían manifestado desde que inició este conflicto. En la voz Sergio Gómez, uno de los opositores a la obra:

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha actuado de forma negligente y omisa y además mentirosa, y no ha cumplido su presidenta con lo que es defender al ciudadano y al pueblo”.

La Comisión afirma que los vecinos no tienen suspensión de servicios básicos, pero exigen se garantice la libertad de tránsito de las personas que circulan o habitan por la zona, trato digno y un entorno seguro; al SIAPA se le pide socialización y transparencia sobre el proyecto con los afectados por la obra. (Por Héctor Escamilla Ramírez)