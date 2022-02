La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la quinta recomendación de este año dirigida a la Secretaría de Salud y el OPD Servicios de Salud por la falta de atención médica suficiente para más de 71 mil vecinos de El Salto que no cuentan con ningún servicio de seguridad social.

La queja que derivó en esta recomendación fue presentada por dos vecinos de El Salto quienes denunciaron daños a su salud por la contaminación del Río Santiago.

Si bien la comisión no acreditó la relación del daño a la salud con la contaminación, si documentó que a pesar de que El Salto se encuentra en la zona de intervención prioritaria, no hay los servicios médicos suficientes para la población, apenas seis centros de salud y sólo un nefrólogo.

Entre las recomendaciones, además de la reparación integral del daño, es la generación de capacidad del sector salud para atender a esta población y realizar estudios para conocer la cantidad real de personas que estarían presentado enfermedades renales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)