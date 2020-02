Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en México, la Secretaría de Salud federal emitió una serie de recomendaciones para la población.

El subsecretario de la dependencia, Hugo López-Gatell, recomendó a los mexicanos no darse besos ni abrazos como medida de prevención para evitar contagios.

Afirmó que al momento no es necesario implementar medidas extremas que impliquen cancelar clases en escuelas o ausentarse de sus empleos.

El funcionario aseguró que más del 95 por ciento de los casos presentados en el mundo son leves, lo cual indica que es una enfermedad que no pone en riesgo la vida.