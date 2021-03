Personal de la Secretaría de Salud denunció que 70 por ciento de los trabajadores de la dependencia no ha sido vacunados, a pesar que se encuentran en condiciones de riesgo y denuncian también un manejo discrecional en la aplicación de los biológicos, porque nadie les ha dicho cuáles son los criterios para la inoculacion

Señalan que 61 de los 184 trabajadores de Salud que han fallecido no son médicos o enfermeras, sino administrativos, químicos, trabajadoras sociales, nutriólogos, psicólogos, cuidadores, pero que no han sido vacunados por no ser considerados de primera línea, a pesar que por sus actividades en hospitales si están en contacto con personas con Covid-19.

La doctora Lourdes Munguía del Salme, expresó:

“Muchas de las compañeras enfermeras que son las que están poniendo o aplicando la vacuna tampoco han sido vacunadas y no están consideradas por seguir creyendo que no se está en primera línea. Primera línea no solamente es el personal de salud que está en un hospital o una unidad donde hay pacientes positivos”.

Destacaron que la situación actual ha generado tal inconformidad, qué hay trabajadores laborando bajo protesta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)