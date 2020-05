El Ayuntamiento de Tonalá confirmó que tres empleados de áreas administrativas dieron positivo a Covid-19 e incluso uno de ellos fue hospitalizado.

Sin revelar sus nombres o especificar sus áreas, se informó que el personal que labora con ellos o estuvo en contacto deberá quedar bajo aislamiento durante 14 días.

No se ha informado si la cuarentena de sus colaboradores afectará funciones del municipio.

La persona hospitalizada se encuentra estable y se espera que sea dado de alta en próximas horas, los otros dos no presentan síntomas y se encuentran en sus casas.

Se informó que desde el 12 de marzo operan filtros sanitarios en las sedes municipales y se están tomando medidas adicionales para evitar contagios entre los empleados, no obstante se está pidiendo que quienes presenten los síntomas lo reporten de inmediato a sus superiores. (Por Héctor Escamilla Ramírez)