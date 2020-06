Los trabajadores del Siapa tienen miedo de que se presente un brote de Covid- 19 en sus instalaciones, pues se han registrado seis casos y no se endurecen las medidas sanitarias, señala el dirigente del Sindicato de Trabajadores Unidos del Siapa, Enrique Esparza.

“Las medidas se aplican, pero en mínima medida, se está relajando la situación y es lo que no debemos permitir. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad, una parte del organismo y otra parte de los trabajadores. De siete y media de la mañana a ocho y media el filtro funciona correctamente porque ingresan todos los empleados, de las ocho y media en adelante es mínimo el ingreso y empiezan a ingresar las personas o los usuarios a resolver sus temas, ahí es donde debemos de apretar -¿o sea ahí no hay?- no hay tanto filtro, se relaja, si tu llegas a las 10:00, 11:00 de la mañana tal vez no te tomen temperatura, tal vez no te digan que te pongas gel, entonces, debemos apretar eso”.

Destaca que el Siapa tiene casi tres mil trabajadores y no se han aplicado pruebas Covid, a pesar de que hay contagios confirmados. (Por Claudia Manuela Pérez)