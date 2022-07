Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador la construcción de una nueva planta de fertilizantes en el Pacífico, y por lo menos otras dos en el Golfo de México.

“Ya se llevó a cabo una consulta en Topolobampo, en Sinaloa, para que una empresa alemana se establezca. Se hizo una primera consulta, hubo una inconformidad, un amparo. Se ordenó de el Poder Judicial que se hiciera otra consulta. Se terminó ya la semana pasada. De trece comunidades doce aprobaron, y una no es que no hayan aprobado, sino que no participaron. Pero ya está resuelto, la cuestión legal y queremos hacer lo mismo en el Golfo, poder promover cuando menos dos plantas grandes”.

Por tal motivo, aseguró que se darán facilidades a empresas, nacionales o extranjeras, que quieran y puedan producir fertilizantes para el mercado nacional. (Por Arturo García Caudillo)