Denuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que la empresa cervecera Constelations Brand intenta darle la vuelta e insiste en construir su fábrica en Baja California.

“Le andan buscando la vuelta, para que los de Baja California ya sepan de que no hay autorización, no hay permiso con este propósito, porque están insistiendo. Me han mandado algunos proyectos alternativos, supuestamente, donde resuelven el problema, ¿no?, ¿cómo voy a ir en contra de la voluntad de la gente?, ya que busquen otras opciones. Además yo le dije a los directivos de que no se podía, y les expliqué, y les dije que era un gobierno nuevo, que los habían engañado”.

Por ello invitó a los empresarios a llevar sus fábricas al sureste, donde sí hay agua, o a otros estados del Golfo y aprovechar la infraestructura portuaria. (Por: Arturo García Caudillo)