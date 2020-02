Al anunciar el inicio de la entrega de subsidios a concesionarios para la renovación de las flotas de transporte público, autoridades informaron que la bolsa de 500 millones de pesos para la compra de mil 200 unidades no será tocada por los empresarios, sino que los enganches de los camiones serán pagados directamente a las compañías armadoras.

Los camiones que se dividen en cuatro categorías se deberán comprar según el tipo de ruta que recorrerán, pavimentada, empedrada o de otro tipo. Según el tipo de vehículo será el porcentaje de apoyo que recibirán, que va del 15 hasta el 27 por ciento del total de la unidad.

Sobre el tiempo para que los transportistas hagan su trámite, el secretario de Movilidad, Diego Monraz destacó:

“Si en marzo y abril no presentan solicitud van a ser requeridos, de no solicitarlo van a ser sancionados”

Se informó que todas las unidades deberán contar con accesibilidad universal para personas con discapacidad y no sólo 10% conforme marca la norma. Para 2021 se reempalzarán mil unidades más. (Por Héctor Escamilla Ramírez)