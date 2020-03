Debido a la parálisis laboral que ocasiona el coronavirus en China, hay cuatro empresas que cambiarán líneas de operación a Jalisco a mediano y largo plazo señala el secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Sánchez Proal.

“Yo he hablado ya con cuatro empresas que ya tienen operaciones aquí, com cuatro directivos, directores generales que ya me lo han expresado claramente. Cantidad de proyectos seria difícil decir, porque no nada más estarían están firmas que todavía no tienen presencia en Jalisco y que ya están buscando venir para aca.”

Agrega que se trata de empresas de manufactura, algunas del sector eléctrico.

Admite que el Coronavirus también ocasiona el desfase de algunas la producción de algunos insumos por el retraso en el arribo de insumos de Asia.

Rechaza hablar de pérdidas simplemente señala, se trata de retrasos o desfase en las producciones.(Por Claudia Manuela Pérez)