En menos de diez minutos, pues fueron retiradas todas las reservas que se iban a discutir, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, en lo general y en lo particular, el dictamen por el cual desaparecerán 109 fondos y fideicomisos públicos.

De esta forma, y a pesar de la inconformidad de la oposición, el dictamen será enviado a la Mesa Directiva para continuar su proceso legislativo, como explica el presidente de esta comisión, Erasmo González.

“Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones. Se informa que el dictamen se remitirá a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. No habiendo otro asunto que discutir se levanta la reunión”.

Así las cosas, es muy probable que sea el próximo martes cuando el dictamen se discuta y apruebe en el Pleno de San Lázaro. (Por: Arturo García Caudillo)