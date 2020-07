Laboratorios e intermediarios aprovechan el desabasto a nivel nacional de medicamentos oncológicos y los tratamientos disponibles elevan su costo hasta en 500 por ciento. Medicamentos que costaban mil pesos se ofertan en seis mil.

María de Lourdes Álvarez Navarro, presidenta de Canica AC, explicó que están a la espera se materialice el apoyo de siete millones de pesos que prometió el Gobierno del Estado para la compra de fármacos. Explicó que la mayor demanda es para atender leucemia, pero son hasta 30 medicamentos cuya urgencia es prioritaria. Señala que hay niños que han recaído:

“El hablar de recaídas en este momento es hablar de niños que no han recibido de meses atrás su tratamiento y eso les puede llevar a que una recaída sea precisamente no haber recibido en tiempo y forma el tratamiento y puede originar que el niño fallezca”.

Señaló que de no llegar pronto los medicamentos, los tratamientos previos que recibieron los pacientes será dinero tirado a la basura. (Por Héctor Escamilla Ramírez)