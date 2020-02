En abril o mayo se podrán dar a conocer las primeras órdenes de aprehensión en contra de quien haya utilizado facturas falsas y también por servicios de tercerización ilegal.

El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, indica que debido a que el outsourcing ilegal se cruza muchas veces con el uso de facturas falsas, también es previsible que señalen culpables por estos delitos.

Afirmó que el que compró facturas para no pagar cuotas de seguridad social, no pagar impuestos o no pagar derechos laborales amerita prisión preventiva oficiosa. (Foto: Cuartoscuro.com)