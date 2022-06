La Selección de Uruguay le dio una gran lección de buen futbol a México, al ganarle tres goles por cero en juego amistoso celebrado en Phoenix, Arizona.

De principio a fin el cuadro Charrúa fue dueño de las acciones, ante un equipo azteca que mostró destellos de buen futbol.

Matías Vecino al 35′ y Edinson Cavani don dos tantos a los minutos 46′ y 54′, le dieron el triunfo a Uruguay.

El técnico del equipo mexicano Gerardo Martino, dijo que el problema es que no saben qué hacer cuan do van perdiendo con una potencia.

“Nosotros no competimos mal contra las potencias, yo creo que competimos hasta que cometemos errores. Mientras el partido estuvo en igualdad, nosotros competimos bien”.

El domingo México tendrá otro amistoso, ahora ante Ecuador en Chicago. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: MiSeleccion)