El Instituto Nacional Electoral se apegará a la legalidad y al marco institucional en el caso Odebrecht y las acusaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sobre el financiamiento de la campaña priista presidencial en el 2012, así lo comenta el consejero Ciro Murayama.

“El INE no tiene ninguna comunicación oficial o institucional de la Fiscalía General de la República que aporte un solo elemento para abrir una nueva investigación o para robustecer alguna en curso. El INE va a mantenerse con una línea de plena institucionalidad y procedimientos en el marco legal. No serán sino las comunicaciones y evidencias formales lo que nos lleve a iniciar o a robustecer investigaciones”.

Por tal motivo, dijo no querer hablar más sobre el tema para no aportar a la especulación pública. (Por Arturo García Caudillo)