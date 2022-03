El director deportivo de las Chivas del Guadalajara, Ricardo Peláez reconoció que hay responsabilidad compartida entre jugadores, cuerpo técnico y directiva en el mal torneo que ha brindado el equipo y que al final todos tendrán que rendir cuentas.

“No voy a ir en contra de la afición nunca, todo es valido mientras no agredan y responsables somos todos, jugadores, cuerpo técnico y directiva. No estoy contento ni satisfecho con la cantidad de puntos que llevamos, veo lapsos de muy buen funcionamiento la verdad lo digo, de muy buen futbol pero lapsos no son partidos completos nos han costado puntos, no estoy contento con el puntaje que tenemos y tenemos esa obligación y responsabilidad en los partidos que faltan y al final haremos cuentas por su puesto”.

Aseguró que no se tentaran el corazón para hacer cambios al final del torneo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)