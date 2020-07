El auxiliar técnico del Guadalajara, Salvador Reyes, quien estará como responsable del banquillo rojiblanco el sábado cuando las Chivas reciban al León, ve latente la posibilidad de que se cancele el Torneo ante el incremento de los casos de coronavirus en los clubes del fútbol mexicano.

“Esta latente esa posibilidad no podemos negarnos que ha sido muy difícil controlar este virus pero es latente lo que hablas ya nos paso, no podemos decir esto no vuelve a pasar, pero bueno te repito es latente que puede pasar, no sabemos, ojala que no”.

Chava Reyes dijo que con excepción de los 3 contagiados por COVID-19 dispone de plantel completo para el encuentro ante los “Panzas Verdes”, al recuperarse los lesionados: JJ Macías, Jesús Molina y el “Chicote” Calderón.

Por otro lado, el club rojiblanco anunció el cese del entrenador del equipo femenil, Ramón Villa Zevallos. Foto de archivo

(Por Manuel Trujillo Soriano).