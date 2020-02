El próximo sábado es el último en el que se entregarán boletos verdes Mi Pasaje a personas de la tercera edad de apellido indistinto.

No obstante, el sábado pasado fue un verdadero suplicio para personas de la tercera edad, pues los boletos se terminaron y algunas cabecitas blancas nada más no alcanzan ficha, como la señora Sofía Hernández de 75 años, que lleva ya tres sábados intentándolo.

“No, no alcancé ficha, tengo que venir que a las 8, a las 8 a más tardar, tengo que venir antes de las 8 para que me den ficha/…¿Y cuántas veces lo ha intentado?/…No pues aquí nada más esta es la primer vez que vengo/…¿Pero ha ido a otro lado?/…He ido a otras partes/…¿A dónde?/…Fui a Oblatos y fui a San Jacinto/…¿Y nada?/…Y nada”.

Quienes el sábado no alcancen a recoger sus boletos Mi Pasaje, corren el riesgo de quedar fuera del programa. (Por José Luis Jiménez Castro)