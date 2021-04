En cualquier momento se emitirá la declaratoria de sequía severa para Jalisco por parte del Gobierno Federal y hasta después de eso se conocerán los apoyos que habría para la entidad, indica el gobierno estatal.

El mandatario, Enrique Alfaro reitera que 80 por ciento del territorio estatal enfrenta una sequía grave.

“Está publicado ya el documento inicial, desconozco por qué la declaratoria formal que tuvo que haberse dado cinco días después de la publicación de este documento, de diagnóstico, no se ha hecho formalmente, estamos en espera de eso y vamos a ver los alcances. Lo que nos preocupa es que el no publicar la declaratoria los compromisos de la Federación no están establecidos en ningún lado”.

Agrega que tampoco hay avances en el proyecto de la presa El Zapotillo para dotar de más agua a Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)