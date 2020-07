Para tratar de contener que la designación de puestos entre diputados obedezca a cuotas políticas y amigos, la agrupación política Hagamos y la única aspirante qué pasó el examen de conocimientos para integrarse al Consejo de la Judicatura pero no obtuvo el cargo, Rosa Imelda Hernández Muñoz, promoverán una iniciativa ciudadana para hacer cambios a la constitución.

Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos, explicó que la iniciativa prevé establecer con claridad que si los aspirante no cumplen requisitos se repetirán las convocatorias, crear un protocolo único para los concursos, obligar la participación de observadores ciudadano, ampliar los periodos de registro para los interesados y crear una plataforma digital para recibir candidatos del interior del estado.

“creemos que es importante que se mande un mensaje claro de que los cargos de designación pública del Congreso no se pueden estar repartiendo como chocolates”

La iniciativa popular es un mecanismo que tienen los ciudadanos para promover leyes, se necesitan 30 mil firmas de apoyo para que prospere, y para este caso comenzarán a recabarlas a partir de hoy. (Por Mireya Blanco)