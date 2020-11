A partir del mes de diciembre, el viejo Hospital Civil y el Centro Médico de Occidente regresarán a sus servicios normales y ya no atender pacientes con Covid-19, anticipa el secretario de Salud, Fernando Petersen.

Durante la glosa por el segundo informe de gobierno, el funcionario local expuso que estos dos hospitales ya no reciban pacientes con coronavirus y solo espera a que se recuperen quienes se encuentran hospitalizados.

“Pues porque no tenemos un aumento en el número de camas en los otros hospitales, ha disminuido la tasa de hospitalización y tenemos un rezago que necesitamos cubrir lo más pronto posible”.

El secretario de salud agrega que el laboratorio que opera el Hospital Civil seguirá funcionando, al igual que el Zoquipan, las unidades el IMSS que fueron convertidos a Covid y el Hospital Angel Leaño, cuyo comodato se amplió hasta junio del próximo año. (Por Mireya Blanco)