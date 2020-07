No se detiene la acumulación de personas fallecidas sin identificar en el Servicio Médico Forense de Jalisco, y en tan solo dos meses llegaron a las diferentes morgues de la entidad 113 cuerpos que no han sido reclamados.

De acuerdo con la estadística consultable en la página web del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, actualmente el Semefo resguarda mil 618 cadáveres no identificados, de los cuales el 70 por ciento corresponden a hombres, el ocho por ciento corresponden a mujeres y en el 22 por ciento de los casos se desconoce el sexo por el avanzado estado de descomposición en que fueron encontrados los restos.

De acuerdo con lo informado por la agrupación FUNDEJ desde hace al menos tres meses no se realizan inhumaciones de cuerpos sin identificar, lo que pronto podría traducirse en una nueva crisis forense. (Por José Luis Escamilla)