En el puesto de vacunación del parque Agua Azul esta mañana vacunan de la letra a A la letra T, en la puerta de ingreso ubicada por la calle Las Palmas, eso se le informa a la gente.

“-¿Y de qué letra a qué letra, qué les dijo la señorita que está en la puerta?. -De la A a la T. -De la A a la T. -Sí. -¿Usted cómo se apellida?. -Villalobos, no me va a tocar. -No le va a tocar. ¿Pero es de la A a la T?. -Sí”.

Y como ya es costumbre, la fila de adultos mayores en el parque Agua Azul inicia en la calle Palmas y la vuelta por la Calzada Independencia, y hasta el momento el trámite es bastante ágil.

(Por: José Luis Jiménez Castro)