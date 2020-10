Las protestas de la oposición fueron causa suficiente para que la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ante comisiones del Senado, fuera suspendida. La senadora ex de Morena, y actualmente con el PAN, Lilly Téllez, calificó a Gatell de incompetente, ignorante e ideólogo, un virrey en la tierra de las camas vacías

“Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro: pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas hacia el presidente, usted sólo ha dado palos de ciego”.

En respuesta, el funcionario no tuvo empacho en reconocer su lealtad al Ejecutivo Federal.

“Hace unos momentos algunas de ustedes, respetables senadoras, me increpaban diciéndome que satisfago las expectativas del señor presidente, sí, por supuesto y con muchísimo orgullo, con mucho orgullo”. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)