Detrás del conflicto por el agua en Chihuahua, hay intereses políticos y relaciones de complicidad que involucran a ex gobernadores, asegura el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía.

“Hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama, es decir, no es un movimiento espontáneo, porque la principal razón, la falta de agua, no ha habido falta de agua, ha habido siempre flujo, y lo que vemos atrás de toda esta embestida contra la Guardia Nacional, de descalificación, pues es que evidentemente quieren seguir manejando este tipo de negocios, este tipo de usufructo del agua en detrimento de la Nación y del país poniendo en riesgo un tratado internacional”.

Mientras tanto, Conagua informó que como parte del tratado con Estados Unidos, las otras entidades fronterizas han cumplido con el cien por ciento de lo que les corresponde, y Chihuahua apenas ha entregado el 44 por ciento. (Por Arturo Garcia Caudillo)