Aquí, en el CUCEI de la Universidad de Guadalajara, por Avenida Revolución, hay gente que lleva hasta dos vueltas a la manzana esperando poder acomodar su vehículo para vacunarse, y es que la fila no tiene fin.

“No se sabe para dónde. Tenemos dos veces, hemos dando vuelta y no sabemos cuál es la cola que la Marcelino, que en el Seven Eleven. Entonces, pues no sabemos”.

En el CUCEI hay gente que está formada desde ayer por la tarde, cuando se terminaron las vacunas. Sin embargo, los que esperan turno no son de las letras L, M, N y O, que son las que corresponden al día de hoy. De todos modos dicen si las van a vacunar.

(Por: José Luis Jiménez Castro).