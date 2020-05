En el Hospital Regional 180 del Seguro Social, en Tlajomulco de Zúñiga, la sana distancia es letra muerta.

En la fila para ingresar a la clínica el amontonadero es en grande. Hombro con hombro, brazo con brazo, cachete con cachete.

Derechohabientes de la clínica 180 dicen que nadie les dice nada.

“Todos amontonados aquí -¿A usted no le dijeron nada de la sana distancia?- No, tampoco nos dijeron nada -porque aquí están todos pegaditos, verdad?- Sí ¿y luego que hacemos?, Si no nos sentamos pegados, nos vamos a quemar ahí en el pinche solazo…Pos no…”

Y si bien para ingresar a la clínica 180 del Seguro Social en Tlajomulco se aplica gel y el uso obligatorio del cubrebocas, afuera ni quién se acuerde de “Susana”… Distancia. (Por José Luis Jiménez Castro)