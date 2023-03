Ahora el enfrentamiento en el Senado es nuevamente en torno al INAI por la sustitución del comisionado Francisco Javier Acuña, quien dejará el cargo el próximo viernes. Y es que senadores de varios partidos acusaron que no han tenido la oportunidad de revisar los perfiles de los aspirantes, como explica la morenista, Mónica Fernández.

“En esta ocasión el procedimiento todavía deja un mucho que desear, la verdad este procedimiento pues realmente no sitúa los integrantes de estas comisiones unidas, simple y sencillamente como una mesa de recepción, de documentación, una Oficialía de Partes. No nos da oportunidad de hacer ninguna evaluación, ninguna discusión, ni ningún análisis de los perfiles”.

Y es que los candidatos que fueron puestos sobre la mesa son los mismos que quedaron fuera en el proceso de elección de los otros dos comisionados que faltan en el INAI, sin mediar convocatoria para otros aspirantes. (Por Arturo García Caudillo)