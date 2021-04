Pareciera que la distribución gratuita de pipas con agua en el SIAPA es muy selectiva, mientras en algunas colonias con carencia de líquido la pipa acude casi de inmediato cuando es solicitada por el presidente o presidenta de algunas juntas de colonos, otros usuarios llevan semanas solicitando una pipa y nada más no llega.

El caso más patético es el de la señora Lupita, quien vive frente a la cisterna donde cargan de agua las pipas del SIAPA, en la colonia Tabachines de Zapopan, pero ella lleva quince días sin agua.

“¿Cuánto tiempo lleva sin agua? Tengo como quince días ¿Viviendo enfrente de donde están? Donde surten y viene uno y busca uno al tal Jorge que es el que controla las pipas y que me apunte… Cómo me voy a apuntar si estoy viendo que no hacen caso de nada”.

Así la distribución, muy selectiva, de pipas gratuitas con agua por parte del SIAPA. (Por José Luis Jiménez Castro)