Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hará nada por la fuerza en torno a la presa El Zapotillo, pero advierte que si no se resuelve el problema, habrá consecuencias.

“También voy a decirles que si no reiniciamos esa obra, porque ellos no estén de acuerdo, pues no se va a comenzar, y ya en el sexenio no nos vamos a ocupar del asunto, sólo de crear unos bordos de protección porque no puede quedar la presa así, porque ante una creciente de agua no sólo se derrumba la cortina, sino que se inundan los pueblos. Pero quiero saber ya en definitiva qué podemos hacer, y decirles que compartamos la responsabilidad, porque si no se termina la presa, pues no va a haber agua ni para Los Altos, ni para Jalisco ni para León”.

Hay una alternativa, explicó, aunque no dijo cuál, y además debe considerarse que la presa pertenece a los mexicanos, pues se hizo con dinero del presupuesto. (Por: Arturo García Caudillo)