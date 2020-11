El candidato demócrata Joe Biden aventaja al presidente republicano Donald Trump en esta jornada electoral. Hasta las 23 horas, Biden aventaja con 209 votos electorales contra 137 de Trump. Para llegar a la Casa Blanca son necesarios 270 votos del Colegio Electoral.

La contienda ya terminó en cuatro de los llamados estados claves: Florida, Carolina del Norte, Ohio y Texas, el presidente Trump ya se alzó con el triunfo en tres de ellos, de momento en Carolina del Norte hay un empate técnico.

Un estado que continúa en disputa es Arizona, donde aventaja el candidato demócrata, la cadena Fox News, ya le da el triunfo.

The New York Times proyecta que el 67 por ciento del padrón electoral participó en la elección, cifra histórica.

Los candidatos presidenciales no han hecho declaraciones.