El ex policía federal Iván Reyes, acusado de proteger a cárteles de la droga, acudirá este miércoles a una segunda audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York

El ex mando, quien en enero pasado se declaró no culpable de tres cargos por distribución de droga, enfrentará una nueva cita ante el juez Brian Cogan.

Reyes Arzate fue jefe de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal, durante la gestión del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien también se encuentra preso en Estados Unidos, acusado de colusión con el Cártel de Sinaloa. (Foto: Archivo)