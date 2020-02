Un par de camionetas de tres toneladas cargadas con madera y llantas terminaron totalmente calcinadas esta mañana en el cruce de las calles Luis Covarrubias y Laura Méndez en la colonia Patria Nueva del Sur de la ciudad.

El incendio que pudo haber sido provocado fue controlado ya por Bomberos de Guadalajara.

Un Comandante, refiere.

“Mire se trataba de dos vehículos, dos camionetas de tres toneladas, eh cargadas con madera y llantas fuera de uso al parecer y bastante basura, acumulamiento de basura en el lugar/…¿Quién provocó el incendio?/…Manifiestan los vecinos del lugar que al parecer es un hermano del propietario, el mismo se encuentra en situación de calle, en primera instancia se presumía que estaba en uno de los vehículos incendiado, se hizo la revisión y pues no, no se encontró nada”.

El incendio de estas dos cmaionetas que provocó alarma entre el vecindario, no arroja personas lesionadas. (Por José Luis Jiménez Castro)