De las 233 mil criptas distribuidas en el municipio, una de cada cinco se encuentra en estado de abandono y desde hace años los dueños no sólo no han pagado sus cuotas, sino que tampoco le han dado mantenimiento a la propiedad. Durante los próximos cuatro días, 13 mil de estas tumbas permanecerán cercadas porque presentan daños o los saqueos han derivado en daños estructurales.

Ante el riesgo que implica la situación, el coordinador de Servicios Municipales, Jesús Felix Gastélum, señaló que lo más recomendable es no acudir con niños.

“No hay que venir con niños, es muy peligroso, va a haber operativos en el caso que vengan niños, tenemos un operativo en conjunto con DIF, para los temas de localización, extravíos, vamos a contar con los servicios médicos adecuados, pero la recomendación es que no se los traigan, no lo podemos prohibir de tajo”.

En el caso de Guadalajara son cinco cementerios; en Zapopan son 16, en Tlaquepaque, nueve, Tonalá son 10 y finalmente 16 en Tlajomulco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)