A unas horas de que la Corte discuta la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular para juzgar a los ex presidentes, el actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, hizo un nuevo llamado a los ministros para que su voto sea apegado a la legalidad, pero considerando el sentir del pueblo.

“Es un día muy importante. Yo espero que se resuelva bien, esto significa que se respete el espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el poder dimana del pueblo, y se instituye par su beneficio, y de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es la esencia de la democracia. Entonces que no se le niegue al pueblo su derecho de participación”.

Y por ello insistió en su postura de que al consultar a la gente no se están violando los derechos humanos de los ex presidentes.

Por: Arturo García Caudillo