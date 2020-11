En el segundo informe de gobierno del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, la coordinadora del PRI en el Congreso local, Mariana Fernández señala que no existe transparencia en los programas de apoyo por la crisis que provoca la pandemia por Covid-19, no hay mecanismos de participación ciudadana para supervisarlos y nadie puede medir su eficacia.

Destacó que en el tema de seguridad cada quien tiene sus datos, pero el mejor parámetro, es el sentir de la ciudadanía.

“Esta es la realidad siete de cada diez jaliscienses caminamos las calles de Jalisco con miedo, a las familias de los que han perdido la vida no les importa si son más o menos homicidios que el año pasado.. 36 de cada cien personas desaparecidos se perdieron en estos dos últimos años”.

La diputada pidió al gobernador, Enrique Alfaro dejar de polarizar a la sociedad jalisciense y al estado, sus crítica le valieron que el mandatario la mencionara varias veces en su discurso y la señalara. (Por Claudia Manuela Pérez)