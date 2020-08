Según la encuesta “Afectaciones económicas del sector cultural”, realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el 78 por ciento de las empresas ha tenido que disminuir salarios o afectar en su remuneración a su personal debido a la pandemia de Covid-19.

La directora de la Unidad de Información Estadística Económica y Financiera del Instituto, Mireya Pasillas, señala que algunos negocios del sector cultural analizan aún despedir personal.

“A la pregunta de: ¿su organización de se ha visto en la necesidad de despedir personal?, 18.7 por ciento de los encuestados nos dijeron que sí;, 37.8 por ciento que no; el 19.1 por ciento nos dijo que no cuenta con personal; 19.9 por ciento nos dijo que no, pero que lo está considerando, y el 4.6 por ciento no dijo que no, pero ya tomó la decisión y lo hará en los próximos días”.

Esta encuesta se realizó a 250 negocios del sector cultural del 17 de julio al 12 de agosto. (Por Claudia Manuela Pérez)