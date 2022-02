En las cárceles de Jalisco hay actualmente mil 800 reclusos que deberían estar libres, pero sigue presos por fallas en el sistema de justicia penal o por falta de recursos para pagar la reparación del daño, señala el director de Reinserción Social en la entidad, José Antonio Juárez Pérez.

“Consideramos que hay casi mil 800 personas privadas de su libertad que deben irse a su casa. Libertad anticipada porque compurgaron más del 90 por ciento, porque no es posible que se lea acuse reparación del daño, porque después de 25 años que no les diste trabajo, que no les diste posibilidades a lo imposible puedes obligar a nadie”.

Indica que la próxima semana habrá una reunión para hablar del tema con autoridades estatales y del Poder Judicial. (Por Claudia Manuela Pérez)