Además de las escuelas dañadas por el huracán Nora, a nivel estatal hubo 80 planteles que no pudieron iniciar clases presenciales, 65 de ellas porque están en remodelación tras ser víctimas de vandalismo o robos durante la pandemia y 15 más que literalmente las están reconstruyendo y presentan incluso afectaciones estructurales. Pese a estos daños, las clases iniciarán; habla el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Todas las escuelas van a funcionar, es decir, el servicio educativo se dará, no de manera presencial en algunas de ellas por estas afectaciones, se busca junto con los municipios sedes alternas o si la comunidad educativa así lo acuerda, entrarán a un modelo de educación a distancia, mientras se remodela o se determina la escuela”.

En Jalisco hay en total 13 mil 415 escuelas, por lo que los planteles que no abrieron sus puertas, sumando a las 90 afectadas por el huracán Nora, implican el 1.26 por ciento del total de instalaciones educativas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)