Los feminicidios en Jalisco van a la alza mientras los homicidios se contienen, aunque no bajen señaló el gobernador, Enrique Alfaro, al presentar su tercer informe en materia de seguridad.

“Víctimas por agresión directa, estamos 1.8 arriba del 2018. Es decir, aunque hay un ligero incremento la realidad es que el número de homicidios se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos cuatro años, no ha bajado. Los feminicidios, la violencia por razón de género, el crecimiento sin embargo es evidente, no se puede ocultar. Al contrario queremos visibilizarlo para entender la agenda de trabajo que tenemos enfrente”.

Aseguró que la desaparición de personas va a la baja y que los delitos patrimoniales disminuyeron 52 por ciento.

Anunció una inyección de 150 millones al C5. (Por Claudia Manuela Pérez)