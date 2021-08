A menos de dos semanas del regreso a clases, Jalisco registró ayer el número promedio más alto de contagios en lo que va de la pandemia, asegura el epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Carlos Alonso Reynoso.

“El promedio de casos diarios que estamos teniendo en Jalisco es el mayor que hemos tenido en toda la pandemia con 973 casos nuevos diarios. También hemos tenido un promedio de 55 defunciones diarias, cuando el 2 de agosto teníamos un promedio de 26, es decir, prácticamente se han duplicado las defunciones diarias que estamos teniendo. Yo no veo un descenso, yo no veo una desaceleración, yo no veo una disminución en los números-

Pese a que el Gobernador señaló ayer que hay una ligera disminución de casos y regresaríamos al semáforo naranja, Carlos Alonso Reynoso sostiene que los números de la pandemia hablan de que Jalisco continúa en una fase de crecimiento (Por Gricelda Torres Zambrano)