A los propietarios de vehículos con placas foráneas no les serán validas las verificaciones realizadas en otros estados, lo que significa que deberán tramitar su permiso de estancia temporal, aclara el titular de Calidad de Aire de la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco, Abraham Torres Andrade.

“Por lo pronto tiene que ser exclusivamente de Jalisco. La coordinación con otras entidades no es un asunto tan sencillo. Ya hemos tenido comunicación con nuestros homólogos de las otras entidades vecinas que sí cuentan con programas de verificación como Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán, pero Colima y Nayarit no tienen un programa de verificaicón vehicular”.

Para quienes van de paso por la Zona Metropolitana deberán sacar su pase de estancia temporal, pero quienes viven en Guadalajara y tienen placas foráneas están obligados a verificar. (Por Gricelda Torres Zambrano)