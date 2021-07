A pesar de que es una realidad la tercera ola de contagios de Covid-19 en Jalisco no habrá reconversión hospitalaria, señala el Gobernador Enrique Alfaro. Esto quiere decir que se irán habilitando camas-covid conforme crezca la demanda, en lugar de habilitar pisos completos de hospitales de forma inmediata:

“Pero la realidad es que hoy tenemos el 23.8 de ocupación de las mil 102 camas que tenemos disponibles. Puede haber un momento en el que haya gente esperando afuera del hospital y generar esta idea de qué hay hospitales saturados. Estamos en condiciones de ajustar. Se va necesitando, vamos ajustando. Tenemos disponibilidad, pero no podemos hacer toda la reconversión que se hizo el año pasado.”

Se informó que el 90 por ciento de las personas que fueron hospitalizadas durante el mes de junio por Covid-19 no habían sido vacunadas o solo habían recibido una dosis. El Gobernador Enrique Alfaro ofreció esta rueda de prensa tras practicarse exámenes médicos y dar negativo a Covid, pese a que su cónyuge dio positivo. (José Luis Escamilla)