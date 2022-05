Aunque el gobierno federal impulse su propio sistema de verificación vehicular, el programa estatal de control de emisiones se mantendrá sin cambios, explicó la coordinadora estatal de Gestión del Territorio, Patricia Martínez. Señaló que de momento la federación no ha informado como va a operar la modificación aplicada a la Norma Oficial mexicana y si el estado participará de alguna manera e la verificación federal.

Agregó la funcionaria que en el programa estatal no habrá prórrogas a la verificación y que hay suficientes líneas para que la gente haga su trámite. Negó que la apertura de centros de verificación hubiera tenido retrasos:

“No es un atraso, en realidad es que están programados de una manera, o sea para que su construcción sea de manera progresiva. Recordar que estamos sacando convocatorias para invitar a privados a que tengan sus propios centros de verificación”

Señaló que si la gente no encuentra citas en el centro que está cerca de su domicilio, puede que encuentren en otra de las instalaciones para este proceso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)