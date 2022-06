Alrededor de seis mil funcionarios públicos de 150 mil que hay en Jalisco no han presentado su declaración patrimonial cuando el último plazo venció en mayo, señala la contralora del Estado, Teresa Brito.

Recuerda que se contemplan sanciones.

“Quienes no la presentaron se les está instando a que la presenten aunque sean marcados como extemporáneos, de no ser así, ustedes lo saben, iniciamos el procedimiento de responsabilidad. Saben ustedes también que de acuerdo a la ley esa es falta no grave, pero es falta, y entonces, se pueden hacer acreedores a una sanción y ya le estamos caminando en ese sentido”.

Recuerda que todos los servidores públicos del nivel que sea debieron presentar su declaración patrimonial. (Por Claudia Manuela Pérez)