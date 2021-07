Con el repunte de 62 por ciento de casos activos en Jalisco, estamos ya en la tercera ola de Covid-19, ​asevera el epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Carlos Alonso Reynoso: “A mí me parece que ya estamos en una tercera ola. Simplemente, yo me baso en que estamos, en que la tendencia se revirtió. Teníamos una tendencia a la baja y ahora tenemos una tendencia a la alza. Esto nos habla de que ya tenemos un repunte, un rebrote por así decirlo y esto se considera como tal una tercera oleada”.

La tercera ola se presenta en estos momentos, pero aún desconocemos de qué tamaño será, indica el investigador. Asegura que si bajamos la guardia y no le damos importancia a la variante delta, podría ser grande.