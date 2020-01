Prevalece la falta de información del gobierno federal en cuanto a la forma de operar del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que debe otorgar seguridad a toda la población. Los cuatro millones de personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad en Jalisco y que busquen acogerse a este beneficio, impactaría en lo económico al sector salud, si básicamente se sigue contando con el mismo presupuesto del año pasado que fue de alrededor de tres mil millones de pesos, advierte Francisco Javier Salcedo Vega director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado, que dará paso al INSABI:

“Dada la demanda, como quiera que sea el Seguro Popular tenía la capacidad de financiar 2.9 millones, sí se sabía que había más, más personas y sin embargo dada su condición, a veces eran atendidas, o eran atendidas; finalmente el recurso aunque es finito en temas de salud, a la gente no se le negaba la atención, ahora está más complejo el problema porque ya no sabemos cuantas gentes vayan a acudir.”

De acuerdo con el INSABI los servicios médicos serán gratuitos en el primero y segundo nivel de atención, en caso de algún cobro, para el estado de Jalisco, la recomendación es acudir al área de trabajo social en las unidades hospitalarias para hacer el reporte que permita a la Secretaria de Salud tomar cartas en el asunto. (Por Mercedes Altamirano. Foto: www.seguropopularjalisco.gob.mx)