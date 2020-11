El Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría, en lo general y en lo particular, la reforma constitucional para transformar el Poder Judicial, mediante la cual se fortalecen las facultades del presidente de la Corte, se limita la acción de las controversias constitucionales y no se beneficia a la gente, como explica el morenista Germán Martínez.

“En esta reforma judicial, creo yo, puedo estar equivocado, el ciudadano está olvidado, la justicia sigue lejana. Nos dicen que hay 17 mil asuntos que llegan a la Corte y que sólo quieren atender a los importantes. ¿Y qué estamos haciendo para que esa conflictividad de esos 17 mil asuntos no lleguen, desaparezcan, ¿qué estamos haciendo para pacificar los conflictos? ¿Qué estamos haciendo para tener jueces y juezas probos; jueces y juezas capaces, jueces y juezas sabias? Yo propongo una escuela autónoma constitucional para formar esos jueces con profesionalismo”.

Pasa a la Cámara de Diputados para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)