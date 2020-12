En un video mensaje de Noche Buena, acompañado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los mexicanos a no perder la fe ante la adversidad, y a no darnos por vencidos ante la epidemia de Covid.

“La vacuna se va a aplicar de manera universal, es decir, es para todos, para los que viven en la ciudad, para los que viven en el campo, aunque vivan en las partes más marginadas, en la sierra, donde estén van a ser vacunados y es gratuita la vacuna. Bueno, pues esto es un acontecimiento, esto es para tener fe en el porvenir, es decir, no darnos por vencidos”. (Por Arturo García Caudillo)