Tomar un café, hablar por celular o hasta fumarse un cigarro, cualquier pretexto es bueno con tal de no

ponerse el Cubrebocas lamenta el responsable del Sistema Sanitizante del Mercado de Abastos, Óscar Candelario. Dice que a la gente se le conmina ponerse el Cubrebocas pero hay unos que de plano no entienden.

“Es tal el descaro hay gente que se para y enciende un cigarro para no traer el Cubrebocas, a tal grado con eso te digo, es que vengo fumando ni modo de traerlo puesto”.

Lamenta que la gente ha bajado la guardia en torno a las medidas sanitarias contra el coronavirus. (Por José Luis Jiménez Castro)